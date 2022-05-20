Украине необходимо как можно быстрее разблокировать свои порты.

Военный аналитик Александр Коваленко рассказал о решениях этой проблемы.

"Рецепт деблокады украинских портов очень прост и заключается он в отсутствии в Чёрном море черноморской флотилии ВМФ РФ. Добиться этого можно двумя путями.

Первый - создать в Чёрном море такие условия, чтобы черноморская флотилия ВМФ РФ не то, чтобы не выходила в открытое море, но и не подавала признаков жизни, находясь в портах прописки, как постоянных, так и временных.

Второй - отправить в один прекрасный момент всю черноморскую флотилию ВМФ РФ на дно, чтобы вообще об угрозах от неё не задумываться.

Следует отметить, что оба варианта по своему исполнению между собой связаны инструментарием исполнения. Но об этом уже погорим несколько позже", - отметил эксперт.

Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.

Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.

Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.