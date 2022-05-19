Вчора, 18 травня, в Приморському районі Одеси затримали чотирьох людей, в телефонах яких виявили фотографії об'єктів інфраструктури.
Як повідомила речник патрульної поліції Алла Марченко, громадян доставили у відділення.
Вона зазначила, що за добу одеські патрульні відпрацювали 808 виклик, перевірили 49 підозрілих громадян, затримали чотирьох порушників комендантської години і зупинили чотирьох п'яних водіїв.
Також Марченко нагадала, що зйомка з дронів заборонена. Літальний апарат збиватимуть, а їх власників — затримуватимуть.
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