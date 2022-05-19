Вчера, 18 мая, в Приморском районе Одессы задержали четырех людей, в телефонах которых обнаружили фотграфии объектов инфраструктуры.

Как сообщила спикер патрульной полиции Алла Марченко, граждан доставили в отделение.

Она отметила, что за сутки одесские патрульные отработали 808 вызов, проверили 49 подозрительных граждан, задержали четырех нарушителей комендантского часа и остановили четырех пьяных водителей.

Также Марченко напомнила, что съемка с дронов запрещена. Летательный аппарат будут сбивать, а их собственников — задерживать.





Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.

Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.

Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.