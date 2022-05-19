Вчера, 18 мая, в Приморском районе Одессы задержали четырех людей, в телефонах которых обнаружили фотграфии объектов инфраструктуры.
Как сообщила спикер патрульной полиции Алла Марченко, граждан доставили в отделение.
Она отметила, что за сутки одесские патрульные отработали 808 вызов, проверили 49 подозрительных граждан, задержали четырех нарушителей комендантского часа и остановили четырех пьяных водителей.
Также Марченко напомнила, что съемка с дронов запрещена. Летательный аппарат будут сбивать, а их собственников — задерживать.
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Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.
Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.