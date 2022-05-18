За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області оголошено штормове попередження.
Про це повідомляють прес-служба мерії.
По Одесі: Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, без істотних опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м / с.
Температура вночі 8-10°С, вдень 19-21°с.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
Окупанти взяли під контроль три населені пункти, ЗСУ відбили атаку на кордоні: оновлена карта фронту
Запах путіна насторожив присутніх: американський політолог згадала зустріч з президентом рф
Чоловік найбагатшої співачки України вразив подарунком для українських воїнів: "Придбав і передав ЗСУ..."
Партизани в Мелітополі знищують окупантів, нові жертви високого рангу: що відомо
Температура морської води 14-15°С.
По Одеській області: Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, без істотних опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м / с.
Температура вночі 5-10°С, вдень 17-22°С.
На дорогах області видимість хороша.
Нагадаємо, дві трагедії сталося за один день, герої з Одеси віддали свої життя за Україну, захищаючи Маріуполь.
Як писала Politeka.net, з'явилися кадри з місця нового ракетного удару по Одещині.
Також Politeka.net повідомляла, що обірвалося життя відомого офіцера, чий подвиг врятував українську морську авіацію.