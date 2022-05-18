За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області оголошено штормове попередження.

Про це повідомляють прес-служба мерії.

По Одесі: Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м / с.

Температура вночі 8-10°С, вдень 19-21°с.

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Температура морської води 14-15°С.

По Одеській області: Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м / с.

Температура вночі 5-10°С, вдень 17-22°С.

На дорогах області видимість хороша.

море в Одессе

Нагадаємо, дві трагедії сталося за один день, герої з Одеси віддали свої життя за Україну, захищаючи Маріуполь.

Як писала Politeka.net, з'явилися кадри з місця нового ракетного удару по Одещині.

Також Politeka.net повідомляла, що обірвалося життя відомого офіцера, чий подвиг врятував українську морську авіацію.