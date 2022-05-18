По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По Одессе: Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 19-21°С.

Температура морской воды 14–15°С.

По Одесской области: Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 17-22°С.

На дорогах области видимость хорошая.

Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.

Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.

Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.