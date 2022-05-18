По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По Одессе: Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 19-21°С.
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Температура морской воды 14–15°С.
По Одесской области: Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 17-22°С.
На дорогах области видимость хорошая.
Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.
Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.