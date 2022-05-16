Як пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України, постраждало 4 особи, з них 1 дитина, пошкоджено легковий автомобіль.

«Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз 1 одиниця техніки, та 2 особи особового складу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог наніс новий ракетний удар по Одещині зранку 16 травня.

«Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації, уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група.

Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо, постраждали 2 дорослих і важко поранена маленька дитина», - повідомляли у Оперативному командуванні «Південь».

Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.

Крім того Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.