Патрульна поліція спільно з ЗСУ затримала вчора в Одесі чергових диверсантів.
Про це повідомила речник патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко
У телефонах двох чоловіків були знайдені фото і відео місць інфраструктури з різними мітками. Підозрюваних передали правоохоронним органам для подальшого з'ясування питань.
«Нагадуємо, що під час воєнного стану заборонена фото - та відеофіксація місць розташування ЗСУ, об'єктів інфраструктури та об'єктів цивільного захисту. Заборонений прямий ефір і стрім для соціальних мереж, коли летить ракета, куди вона потрапила і місця ідентифікації прильоту», – підкреслила речник патрульної поліції в Одеській області.
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Також повідомлялося, що в Одесі п'ятеро любителів "русского мира" влаштували переполох: поліція видала подробиці.
Крім того Politeka.net писала, що окупанти випустили на Одещині три ракети типу «Кинжал» з літака стратегічної авіації Ту-22.