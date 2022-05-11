Патрульная полиция совместно с ВСУ задержала вчера в Одессе очередных диверсантов.
Об этом сообщила спикер Патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко
В телефонах двух мужчин были найдены фото и видео мест инфраструктуры с разными метками.
Подозреваемых передали правоохранительным органам для дальнейшего выяснения вопросов.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Плотно закройте окна": Кличко срочно обратился к горожанам и рассказал, что происходит
Враг пытается зажать бойцов ВСУ в кольцо, ситуация тяжелая: "Как Мариуполь"
ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен: как получить деньги
Больной и перепуганный: Путин удивил внешним видом на параде в Москве
«Напоминаем, что во время военного положения запрещена фото- и видеофиксация мест расположения ВСУ, объектов инфраструктуры и объектов гражданской защиты. Запрещен прямой эфир и стрим для социальных сетей, когда летит ракета, куда она попала и места идентификации прилета», – подчеркнула спикер Патрульной полиции в Одесской области.
Напомним, эксперт ответил, сколько еще месяцев россия способна воевать даже без новых вооружений.
Также сообщалось, что в Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты выпустили в Одесской области три ракеты типа "Кинжал" с самолета стратегической авиации Ту-22.