"Перемоги російської армії в цій війні немає ні в якому варіанті".

Про це в інтерв'ю Politeka Online заявив своетник глави офісу президента України Олексій Арестович.

"Одесі нічого не загрожує, тому що для цього треба взяти Миколаїв. А для цього у них немає ніяких сил. Обстрілювати Миколаїв сили є. Били Миколаїв і битимуть. Але взяти це абсолютно нереально", - пояснив радник глави ОП.

За його словами, все зараз залежить від темпів кількості і якості поставок Україні Західної зброї.

Якщо ми встигнемо накопичити в кількостях пристойних, ми переходимо в наступ – ми їх погонимо, оборонятися їм тупо нічим. А якщо не встигнемо і вони встигнуть зібратися раніше... гонка зараз йде, то вони спробують в ще один наступ зіграти і ми знову будемо перемелювати. І питання, скільки вони ще встигнуть таких циклів повторити", - повідомив Арестович.

За його словами Росія продовжує спроби прихованої і часткової мобілізації, і до середини травня може встигнути накопичити 20-30 тисяч осіб. Арестович запевнив, що це буде сумне видовище, оскільки людям видадуть зброю, умовно кажучи, 47-го року і посадять на техніку 60-х голів, яку зараз розконсервують, але це все одно буде жива сила, з якою доведеться воювати.

"Але перемоги російської армії в цій війні немає ні в якому варіанті», - запевнив Арестович.

Вся російська кампанія зараз стоїть на політичній волі, яка жене військових.

Нагадаємо, Арестович пояснив, в чому полягає "головна дурість" військової операції росіян.

Також повідомлялось, чи буде допомога від Румунії в разі атаки на Одещину з моря.

Крім того Politeka.net писала, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.