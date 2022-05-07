«Победы российской армии в этой войне нет ни в каком варианте».

Об этом в интервью Politeka Online заявил своетник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Одессе ничего не грозит, потому что для этого надо взять Николаев. А для этого у них нет никаких сил. Обстреливать Николаев силы есть. Били Николаев и будут бить. Но взять это абсолютно нереально», - пояснил советник главы ОП.

По его словам, все сейчас зависит от темпов количества и качества поставок Украине западного оружия.

Если мы успеем накопить в количествах пристойных, мы переходим в наступление – мы их погоним, обороняться им тупо нечем. А если не успеем и они успеют собраться раньше… гонка сейчас идет, то они попытаются в еще одно наступление сыграть и мы опять будем перемалывать. И вопрос, сколько они еще успеют таких циклов повторить», - сообщил Арестович.

По его словам россия продолжает попытки скрытой и частичной мобилизации, и к середине мая может успеть накопить 20-30 тысяч человек. Арестович заверил, что это будет печальное зрелище, так как людям выдадут оружие, условно говоря, 47-го года и посадят на технику 60-х голов, которую сейчас расконсервируют, но это все равно будет живая сила, с которой придется воевать.

«Но победы российской армии в этой войне нет ни в каком варианте», - заверил Арестович.

Вся российская кампания сейчас стоит на политической воле, которая гонит военных.

Напомним, Арестович объяснил, в чем заключается "главная дурость" военной операции россиян.

Также сообщалось, будет ли помощь от Румынии в случае атаки на Одесчину с моря.

Кроме того Politeka.net писала, что молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.