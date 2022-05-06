Росіяни знову намагаються виправдати свої звірства проти мирного населення.



Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" у ранковому зведенні за минулу добу. Він наголосив, що противник цинічно бреше, аби потім звинувачувати українську армію у вбивстві цивільних.

Цього разу у пропагандистському інформаційному полі Росії пролунала заява, що ЗСУ розгорнули командний пункт в Одеській обласній лікарні.



Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворог має намір завдати удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Речник зазначив, що нелюди вже не вперше намагається завчасно виправдати свої порушення правил війни, звинувачуючи Збройні Сили України у розміщенні своїх командних пунктів в лікарнях, пологових, школах та інших соціально чуттєвих об'єктах.

Нагадаємо, у окупантів є амбітні плани щодо Одеси - в британській розвідці розкрили деталі.

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