Правоохоронці затримали 23-річного жителя роздільної.

Як повідомляє ГУНП Одеської області, на сторінках у соцмережах шахрай розміщував оголошення про продаж палива, бронежилетів, касок, аптечок, форми та іншого військового спорядження.

Аферист вимагав передоплату, а як тільки отримував гроші-зникав. Від дій зловмисника постраждала його 32 — річна землячка-жінка хотіла придбати дизпаливо, за яке перерахувала п'ять тисяч гривень.

Так і не отримавши товар, вона звернулася в поліцію. Афериста оперативно затримали.

Фігуранту повідомили про підозру у шахрайстві, передбаченому частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зараз поліцейські встановлюють, кого ще міг обдурити чоловік. За скоєне йому загрожує до восьми років в'язниці.

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