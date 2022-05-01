Міський голова Одеси Генадій Труханов прокоментував ту істерію, яка рогорнулася навколо "2 травня" у росії.

Свою думку він висловив в інтрев'ю виданню LB.

"Я вже казав у засобах масової інформації, звертаючись до путіна, у відповідь на його погрози карати тих, хто допустив “2 травня”: “Почніть із себе, вам не треба йти до України і когось карати. Усі ті, хто винен у “2 травні” в Одесі, виступають у Москві на ток-шоу. Ті, хто фінансував за ваші гроші “Куликове поле” (йдеться про проросійський мітинг), на якому підняли триколор, усі ці люди перебувають хто в Криму, хто в Москві, хто в інших містах, усі поховалися.

Запросіть їх, будь ласка, і запитайте, що вони робили, як вони провокували і як загинули 48 людей, яких задурманили. На Куликовому полі стояло 14 наметів (у 2014 році) з прапорами інших держав, ніхто їх не бив, не було ніякого “ОМОНу”, бо ми терплячі і толерантні. А не так, як у Москві: спробуйте там підняти який-небудь прапор: три секунди - і за ґрати", - каже Генадій Труханов.

Нагадаємо, сили ППО збили "пташку" окупантів поблизу Одеси.

Також Зеленський висловився про ракетний удар окупантів по Одесі.

Повідомлялося, що окупанти задумали заколот на 2 травня в Одесі: у поліції повідомили подробиці.