Зеленський не виключає нового Маріуполя в Одесі, адже рашисти не хочуть зупинятися, але ЗСУ їх зупинятимуть.

Президент прокоментував можливість захоплення Росією південних регіонів України з метою виходу на Придністров'я. Під час великої прес-конференції в київському метро, Володимир Зеленський розповів, що у окупантів багато техніки і у них є план сухопутного коридору до Молдови. Однак, українська армія захищатиме свої території.

"Кожен день є ті чи інші сигнали з рф про намір захопити території. Думаємо, такі ризики є з точки зору їх бажання. З точки зору результату – подивимося. Точно будемо захищати наші території", - заявив президент. Чи може трапиться Новий Маріуполь в Одесі - та може, у них тисячі танків і техніки, у них є плани коридору до Молдови. Я не вірю, що вони зупиняться", - розповів Володимир Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Одесі. Одна з ракет потрапила в житловий будинок, після чого почалася сильна пожежа. В даний час відомо про загибель 8 осіб, серед яких тримісячна дитина. Поранено 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 людини, евакуйовано 86 осіб.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов записав відеозвернення, стоячи на руїнах житлового будинку, в який потрапила російська ракета.

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