Як пише Politeka.net, незважаючи на складну ситуацію в Україні правоохоронці продовжують активно свою роботу. Так, в Одесі, поліція затримала правопорушника, який обікрав літню пару, а потім вимагав гроші у їхніх родичів. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.
Спочатку чоловік вкрав у літньої пари мобільний телефон, коли ті в сутінках поверталися додому. Після цього злодій зателефонував з телефону родичам, яким розповів, що літня пара нібито потрапила в біду, тому необхідно заплатити 2 тисячі гривень, щоб з ними було все добре. Коли чоловік отримав необхідну суму, вкрадений телефон продав.
"Потерпілі, зрозумівши, що їх обдурили, звернулися за допомогою до правоохоронців, і ті викрили зловмисника. В якості речових доказів поліцейські вилучили банківську карту з чужими грошима і встановили місцезнаходження проданого телефону", - зазначили в поліції.
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Тепер чоловіка чекає суд за статтями 185 ч.4 і 190 ч. 2, максимальне покарання за які може досягти 8 років позбавлення волі.
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