Чоловік хотів втекти від мобілізації через пункт пропуску «Табаки», але правоохоронці відразу виявили, що документи були підроблені.

Про це повідомляє прес-служба облполіції.

На пункті пропуску "Табаки" затримали 51-летнетнего жителя Миколаєва, який хотів незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації, під прикриттям підроблених документів про зняття з військового обліку.

поліція, копи, патрульні

Поліцейські вилучили докази та внесли відомості про використання підробленого документа до ЄРДР за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

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Правопорушнику загрожує штрафу до 50 тис. грн або арешт на 6 місяців, або до 2 років позбавлення волі. Чоловіка направили до військкомату.

поліція

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