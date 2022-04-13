Чоловік хотів втекти від мобілізації через пункт пропуску «Табаки», але правоохоронці відразу виявили, що документи були підроблені.

Про це повідомляє прес-служба облполіції.

На пункті пропуску "Табаки" затримали 51-летнетнего жителя Миколаєва, який хотів незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації, під прикриттям підроблених документів про зняття з військового обліку.

Поліцейські вилучили докази та внесли відомості про використання підробленого документа до ЄРДР за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує штрафу до 50 тис. грн або арешт на 6 місяців, або до 2 років позбавлення волі. Чоловіка направили до військкомату.

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