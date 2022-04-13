Чоловік хотів втекти від мобілізації через пункт пропуску «Табаки», але правоохоронці відразу виявили, що документи були підроблені.
Про це повідомляє прес-служба облполіції.
На пункті пропуску "Табаки" затримали 51-летнетнего жителя Миколаєва, який хотів незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації, під прикриттям підроблених документів про зняття з військового обліку.
Поліцейські вилучили докази та внесли відомості про використання підробленого документа до ЄРДР за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
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Правопорушнику загрожує штрафу до 50 тис. грн або арешт на 6 місяців, або до 2 років позбавлення волі. Чоловіка направили до військкомату.
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