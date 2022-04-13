Мужчина хотел сбежать от мобилизации через пункт пропуска «Табаки», но правоохранители сразу выявили, что документы были поддельные.
Об этом сообщает пресс-служба облполиции.
На пункте пропуска «Табаки» задержали 51-летнетнего жителя Николаева, который хотел незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации, под прикрытием поддельных документов о снятии с военного учета.
Полицейские изъяли доказательства и внесли сведения об использовании поддельного документа в ЕРДР по ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Расстреляли семью с малышом: появились кадры с места трагедии на Киевщине
"Проведена спецоперация благодаря СБУ": Медведчука задержали, первые подробности
Кремль планировал создать на Западной Украине "народные республики": в СБУ рассказали подробности "схемы"
"Уже готовы были сдать Украину": Подоляк заявил, что миру было известно о планах путина
Правонарушителю грозит штрафа до 50 тыс. грн или арест на 6 месяцев, или до 2 лет лишения свободы. Мужчину направили в военкомат.
Напомним, у россиян отобрали десять кораблей, фото: "Были задействованы в операциях в Черном море".
Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.
Также сообщалось, что украинский корабль вернулся в родную гавань: появились фото.