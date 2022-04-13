Мужчина хотел сбежать от мобилизации через пункт пропуска «Табаки», но правоохранители сразу выявили, что документы были поддельные.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

На пункте пропуска «Табаки» задержали 51-летнетнего жителя Николаева, который хотел незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации, под прикрытием поддельных документов о снятии с военного учета.

Полицейские изъяли доказательства и внесли сведения об использовании поддельного документа в ЕРДР по ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит штрафа до 50 тыс. грн или арест на 6 месяцев, или до 2 лет лишения свободы. Мужчину направили в военкомат.

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