В Одесі поліцейські затримали 70-річну містянку за підозрою в крадіжці майна молодої матері, яка разом з дітьми виїжджала до іншого регіону.

Про це повідомили в ГУНП.

Літня жінка викрала майже 20 тисяч доларів США та золоті прикраси з сумки потерпілої, яку та, поспішаючи на автобус, залишила на пероні. Намагаючись відвести від себе підозру, зловмисниця віддала спустошені речі працівникам автовокзалу, аби вони встановили власників.

Вже одразу із проханням допомогти розшукати викрадене майно до поліції звернулись родичі потерпілої, яким вона зателефонувала, будучи в дорозі. За кілька годин правоохоронці затримали правопорушницю та вилучили у неї речові докази.

За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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