В Одессе полицейские задержали 70-летнюю горожанку по подозрению в краже имущества молодой матери, которая вместе с детьми выезжала в другой регион.
Об этом сообщили в ГУНП.
Пожилая женщина похитила почти 20 тысяч долларов США и золотые украшения из сумки потерпевшей, которую та, спеша на автобус, оставила на перроне. Пытаясь отвести от себя подозрение, злоумышленница отдала опустошенные вещи работникам автовокзала, чтобы они установили владельцев.
Уже сразу с просьбой помочь разыскать похищенное имущество в полицию обратились родственники потерпевшей, которым она позвонила, будучи в пути. Через несколько часов правоохранители задержали правонарушительницу и изъяли у нее вещественные доказательства.
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