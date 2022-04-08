В Одессе полицейские задержали 70-летнюю горожанку по подозрению в краже имущества молодой матери, которая вместе с детьми выезжала в другой регион.

Об этом сообщили в ГУНП.

Пожилая женщина похитила почти 20 тысяч долларов США и золотые украшения из сумки потерпевшей, которую та, спеша на автобус, оставила на перроне. Пытаясь отвести от себя подозрение, злоумышленница отдала опустошенные вещи работникам автовокзала, чтобы они установили владельцев.

Уже сразу с просьбой помочь разыскать похищенное имущество в полицию обратились родственники потерпевшей, которым она позвонила, будучи в пути. Через несколько часов правоохранители задержали правонарушительницу и изъяли у нее вещественные доказательства.

За кражу, совершенную в условиях военного положения, женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Ранее власти Одессы предупредили горожан, что побережье остается опасным.

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