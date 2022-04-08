У селі Ісаєво Одеської області в результаті ракетного удару загинув місцевий житель. Жертві трагедії - Володимиру Хрущу - було всього 27 років.
Про це повідомив голова Андрієво-Іванівської громади Олександр Гвоздик. За його словами, померлий був амбітним хлопцем.
"Володимир народився в 1985 році і повинен був менш ніж через два тижні святкувати День народження – 24 квітня. Однак через російську агресію чоловік покинув цей світ. Молодий амбітний хлопець, турботливий син, люблячий брат, тато... Вічна пам'ять нашому Герою!"–- написав Гвоздик.
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Повідомлялося, що вночі на 8 квітня росіяни завдали удару по Одеській області трьома керованими ракетами з території Кримського півострова. Пошкоджено дві будівлі.
Нагадаємо, палії розперезалися на Одещині.
Як повідомляла Politeka, ворог завдав ракетного удару по Одещині з території Криму.
Також Politeka писала, що влада Одеси попередила городян, що узбережжя залишається небезпечним.