Вночі на 8 квітня росіяни завдали удару по Одеській області трьома керованими ракетами з території Кримського півострова.

У селі Ісаєво Одеської області в результаті ракетного удару загинув місцевий житель. Жертві трагедії - Володимиру Хрущу - було всього 27 років.

Про це повідомив голова Андрієво-Іванівської громади Олександр Гвоздик. За його словами, померлий був амбітним хлопцем.

"Володимир народився в 1985 році і повинен був менш ніж через два тижні святкувати День народження – 24 квітня. Однак через російську агресію чоловік покинув цей світ. Молодий амбітний хлопець, турботливий син, люблячий брат, тато... Вічна пам'ять нашому Герою!"–- написав Гвоздик.

Повідомлялося, що вночі на 8 квітня росіяни завдали удару по Одеській області трьома керованими ракетами з території Кримського півострова. Пошкоджено дві будівлі.

Нагадаємо, палії розперезалися на Одещині.

Як повідомляла Politeka, ворог завдав ракетного удару по Одещині з території Криму.

Також Politeka писала, що влада Одеси попередила городян, що узбережжя залишається небезпечним.