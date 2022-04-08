В селе Исаево Одесской области в результате ракетного удара погиб местный житель. Жертве трагедии – Владимиру Хрущу – было всего 27 лет.
Об этом сообщил глава Андриево-Ивановской общины Александр Гвоздик. По его словам, умерший был амбициозным парнем.
"Владимир родился в 1985 году и должен был менее чем через две недели праздновать День рождения – 24 апреля. Однако из-за российской агрессии мужчина покинул этот мир. Молодой амбициозный парень, заботливый сын, любящий брат, папа... Вечная память нашему Герою!", – написал Гвоздик.
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Сообщалось, что ночью на 8 апреля россияне нанесли удар по Одесской области тремя управляемыми ракетами с территории Крымского полуострова. Повреждены два здания.
Напомним, поджигатели распоясались на Одесчине.
Как сообщала Politeka, враг нанес ракетный удар по Одесчины с территории Крыма.
Также Politeka писала, что власти Одессы предупредили горожан, что побережье остается опасным.