Ночью на 8 апреля россияне нанесли удар по Одесской области тремя управляемыми ракетами с территории Крымского полуострова.

В селе Исаево Одесской области в результате ракетного удара погиб местный житель. Жертве трагедии – Владимиру Хрущу – было всего 27 лет.

Об этом сообщил глава Андриево-Ивановской общины Александр Гвоздик. По его словам, умерший был амбициозным парнем.

"Владимир родился в 1985 году и должен был менее чем через две недели праздновать День рождения – 24 апреля. Однако из-за российской агрессии мужчина покинул этот мир. Молодой амбициозный парень, заботливый сын, любящий брат, папа... Вечная память нашему Герою!", – написал Гвоздик.

Сообщалось, что ночью на 8 апреля россияне нанесли удар по Одесской области тремя управляемыми ракетами с территории Крымского полуострова. Повреждены два здания.

Напомним, поджигатели распоясались на Одесчине.

Как сообщала Politeka, враг нанес ракетный удар по Одесчины с территории Крыма.

Также Politeka писала, что власти Одессы предупредили горожан, что побережье остается опасным.