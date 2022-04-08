Сьогодні, 8 квітня, у Подільську покарали трьох паліїв.
Про це повідомили в ДСНС.
Рятувальники Подільського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області разом з правоохоронцями притягнули до адміністративної відповідальності трьох безвідповідальних осіб, котрі забов'язані сплатити штраф.
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Наразі, порушники отримали найменше покарання з можливих, проте наступного разу – це буде не штраф, а позбавлення волі", - підкреслили рятувальники.
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