Сьогодні, 8 квітня, у Подільську покарали трьох паліїв.

Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники Подільського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області разом з правоохоронцями притягнули до адміністративної відповідальності трьох безвідповідальних осіб, котрі забов'язані сплатити штраф.

Порушників було виявлено на місці вчинення злочину, а саме на території Ананьївської (2 особи) та Кодимської (1 особа) територіальних громад.

"Загальна площа пожеж, які виникли внаслідок злочинних дій підступних паліїв - більше 3,5 Га.

Наразі, порушники отримали найменше покарання з можливих, проте наступного разу – це буде не штраф, а позбавлення волі", - підкреслили рятувальники.

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