Сегодня, 8 апреля, в Подольске наказали трех поджигателей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели Подольского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Одесской области вместе с правоохранителями привлекли к административной ответственности трех безответственных лиц, которые обязаны уплатить штраф.

Нарушителей было обнаружено на месте совершения преступления, а именно на территории Ананьевской (2 человека) и Кодымской (1 человек) территориальных общин.

"Общая площадь пожаров, которые возникли в результате преступных действий коварных поджигателей - более 3,5 га.

Сейчас нарушители получили наименьшее наказание из возможных, однако в следующий раз – это будет не штраф, а лишение свободы", - подчеркнули спасатели.

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