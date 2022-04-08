Сегодня, 8 апреля, в Подольске наказали трех поджигателей.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Спасатели Подольского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Одесской области вместе с правоохранителями привлекли к административной ответственности трех безответственных лиц, которые обязаны уплатить штраф.
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Сейчас нарушители получили наименьшее наказание из возможных, однако в следующий раз – это будет не штраф, а лишение свободы", - подчеркнули спасатели.
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