Представник оперативного командування "Південь" розповів подробиці про обстріл Одеської області, який був проведений окупантами ввечері 7 квітня.

Як стало відомо, удар було завдано з території Кримського півострова.

"Ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їх кількість уточнюється", - зазначили в командуванні.





Також представник ОК додав, що на тлі ракетних ударів росіяни активізували свої диверсійно-розвідувальні групи, в тому числі в прикордонних регіонах, метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки.



Корабельне угруповання противника продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти і судна в них. У Миколаївському та Херсонському напрямках наші війська суттєво посунули ворога напередодні.

Нагадаємо про загрозу з Придністров'я: у ЗСУ заявили про готовність збивати літаки.

Раніше влада Одеси попередила городян, що узбережжя залишається небезпечним.

Нагадаємо, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.