Представник оперативного командування "Південь" розповів подробиці про обстріл Одеської області, який був проведений окупантами ввечері 7 квітня.
Як стало відомо, удар було завдано з території Кримського півострова.
"Ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їх кількість уточнюється", - зазначили в командуванні.
Також представник ОК додав, що на тлі ракетних ударів росіяни активізували свої диверсійно-розвідувальні групи, в тому числі в прикордонних регіонах, метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки.
Корабельне угруповання противника продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти і судна в них. У Миколаївському та Херсонському напрямках наші війська суттєво посунули ворога напередодні.
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