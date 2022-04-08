Представитель оперативного командования «Юг» рассказал подробности об обстреле Одесской области, который был произведен оккупантами вечером 7 апреля.
Как стало известно, удар был нанесен с территории Крымского полуострова.
Враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесчине. Повреждены 2 здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется, - отметили в командовании.
Также представитель ОК добавил, что на фоне ракетных ударов россияне активизировали свои диверсионно-разведывательные группы, в том числе в приграничных регионах, целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники.
Корабельная группировка противника продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них. В Николаевском и Херсонском направлениях наши войска существенно подвинули врага накануне.
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