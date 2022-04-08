Представитель оперативного командования «Юг» рассказал подробности об обстреле Одесской области, который был произведен оккупантами вечером 7 апреля.

Как стало известно, удар был нанесен с территории Крымского полуострова.

Враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесчине. Повреждены 2 здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется, - отметили в командовании.

Также представитель ОК добавил, что на фоне ракетных ударов россияне активизировали свои диверсионно-разведывательные группы, в том числе в приграничных регионах, целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники.



Корабельная группировка противника продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них. В Николаевском и Херсонском направлениях наши войска существенно подвинули врага накануне.

Напомним об угрозе из Приднестровья: в ВСУ заявили о готовности сбивать самолеты.

Ранее власти Одессы предупредили горожан, что побережье остается опасным.

Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.