Про це, як пише Politeka.net, заявив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Це вже вдруге за цю добу було нанесено удар по Одесі. Минулої доби зранку було ушкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури – нафтосховище та нафтопереробний завод. На жаль, така інформація підтвердилась і протягом дня рятувальники ліквідовували ті пожежі, що виникали. І вночі вже пізно прилетіло кілька ракет на один з об’єктів міста. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Є певні побоювання» – пояснив Братчук.

Речник оперативного штабу Одеської ОВА також пдкреслив, що ситуація, яка складаєтсья навколо міста, є прогнозованою – ворог обрав стратегію знищення знищення об’єктів критичної та військової інфраструктури.

«Мова йде про бази зберігання палива, розуміємо, що це пов’язано не лише з воєнними діями. Можу висловити свою особисту думку, що це може бути пов’язано, що в областях почалася посівна кампанія. Вона йде досить швидко, ефективно. Тому і розуміє ворог, що Україна може підтягнути відповідні ресурси, за рахунов майбутнього врожаю у тому числі. Тому й така стратегія і тактика нанесення саме ракетних ударів визначена», - пояснив Братчук.

Додамо, щов цей же час стало відомо, що у Тернополі окупанти також обстріляли об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив Володимир Труш, голова Тернопільської обласної державної адміністрації.

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Також повідомлялось, що Борис Джонсон готовий допомогти спецзброєю для захисту Одеси.