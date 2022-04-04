Об этом, как пишет Politeka.net, заявил представитель оперативного штаба Одесской ОГА Сергей Братчук.

"Это уже второй раз за эти сутки был нанесен удар по Одессе. За прошедшие сутки утром был поврежден один из объектов критической инфраструктуры – нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод. К сожалению, такая информация подтвердилась и в течение дня спасатели ликвидировали те пожары, которые возникали. И ночью уже поздно прилетело несколько ракет на один из объектов города. Сейчас информация о пострадавших уточняется. Есть определенные опасения", - пояснил Братчук.

Представитель оперативного штаба Одесской ОВА также пдкреслив, что ситуация, которая состоит вокруг города, является прогнозируемой – враг избрал стратегию уничтожения уничтожения объектов критической и военной инфраструктуры.

"Речь идет о базах хранения топлива, понимаем, что это связано не только с военными действиями. Могу высказать свое личное мнение, что это может быть связано, что в областях началась посевная кампания. Она идет достаточно быстро, эффективно. Поэтому и понимает враг, что Украина может подтянуть соответствующие ресурсы, за счет будущего урожая в том числе. Поэтому такая стратегия и тактика нанесения именно ракетных ударов определена», - пояснил Братчук.

Добавим, что в это же время стало известно, что в Тернополе оккупанты также обстреляли объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил Владимир Труш, председатель Тернопольской областной государственной администрации.

Напомним, Одесщина попрощалась с молодым героем.

Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.