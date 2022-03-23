Про це, як пише Politeka.net, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Пам’ятаєте, ми з вами напередодні говорили, що морпєхі, які хотіли штурмовати Одесу гнитють тепер під Миколаєвом і Мариуполєм. Прийшла ще одна гарна звістка: командира бригади морської піхоти, російської, наші знищили. Так буде з кожним, хто намагається гвалтувани українських жінок, хто намагається вбивати наших дітей і немає їм пробачення», - заявив Братчук.

Раніше, нагадаємо, речник Одеської ОВА повідомив, що морпіхи, що мали десантуватися на узбережжі Одеси, були знищені.

«І гниють під Миколаєвом та гниють під Маріуполем. І така доля кожного окупанта. А залишки (тих підрозділів – ред.) ще підуть на корм чорноморським бичкам", - зазначав він.

Також повідомлялось, що бійці полку «Азов» знищили ворожий катер пр.03160 «Раптор». Пізніше в Мережі з’явилось відео.

Нагадаємо, 21 березня українські військові підбили корабель окупантів біля берегів Одеси. Також противник обстріляв українську територію.

При цьому Братчук додав, що таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

"Ворог тисне ракетними ударами, тисне психологічно, тому що у нього нічого не виходить з Україною. Він здихає, але має багато заліза, ось і стріляє. Щось нове в цьому є?"- поставив риторичне запитання Братчук.

Пізніше він підтвердив, що є потрапляння в корабель противника.