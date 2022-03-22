У російських ЗМІ і проросійських телеграм-каналах стали поширюватися фейкові виписки нібито з розпорядження Про організацію оборони від 16 березня.

Начальник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що розпорядження № 101 від 16.03.22 не існує.

«Ніякого подібного розпорядження я не давав і не підписував. Всі офіційні розпорядження ми публікуємо на нашому офіційному сайті і оперативно повідомляємо про них на офіційній сторінці у Фейсбуці», — підкреслив він.

За словами Максима Марченка, спотворену інформацію поширюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій окупантів. Подібні фейкові новини, на думку ворога, повинні посіяти паніку і зупинити опір українців.

У зазначеному фейку йдеться про уявне перетворення навчальних закладів і лікарень Одеси в опорні пункти ЗСУ з вогневими точками. Крім паніки, таким чином окупанти намагаються виправдати бомбардування цивільних об'єктів.

Раніше одеситам повідомили хороші новини, штурмувати місто вже нікому.

Нагадаємо, під Одесою підбито корабель окупантів, кадри морського бою.

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