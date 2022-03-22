В российских СМИ и пророссийских телеграмм-каналах стали распространяться фейковые выписки якобы из распоряжения об организации обороны от 16 марта.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что распоряжения № 101 от 16.03.22 не существует.

«Никакого подобного распоряжения я не давал и не подписывал. Все официальные распоряжения мы публикуем на нашем официальном сайте и оперативно сообщаем о них на официальной странице в фейсбуке», — подчеркнул он.

По словам Максима Марченко, искаженную информацию распространяют подразделения информационно-психологических операций оккупантов. Подобные фейковые новости, по мнению врага, должны посеять панику и остановить сопротивление украинцев.

В указанном фейке идет речь о мнимом превращении учебных заведений и больниц Одессы в опорные пункты ВСУ с огневыми точками. Кроме паники, таким образом оккупанты пытаются оправдать бомбардировку гражданских объектов.

Ранее одесситам сообщили хорошие новости, штурмовать город уже некому.

Напомним, под Одессой подбит корабль оккупантов, кадры морского боя.

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