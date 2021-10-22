Студенти Одеського гуртожитку поскаржилися, що щоліта їх виселяють з кімнат, щоб здавати відпочиваючим.

Про це повідомляє телеграм-канал «Новини Одеси», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Йдеться про гуртожиток Одеського національного університету імені Мечникова, який знаходиться на вулиці Довженка, 5 недалеко від моря.

Відпочиваючим там пропонують зняти кімнату подобово від 800 грн. Особливо популярний 1 поверх будівлі.

На відео студенти гуртожитку №4 розповідають, що їх переселяють на час курортного сезону. Нікого не хвилює, що ремонт студенти роблять за свій рахунок. А після відпочиваючих залишається ще той бардак.

До того ж п'яні туристи часто поводяться не адекватно.

Також туристи в мережі залишають свої відкликання про відпочинок в гуртожитку.

"Зручності загальні, також як умивальники і кухня. Летів в душі немає гарячої води. Загалом, за такі гроші суперські умови", - пишуть в мережі.

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