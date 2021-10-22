Студенты одесского общежития пожаловались, что каждое лето их выселяют из комнат, чтобы сдавать отдыхающим.
Об этом
Речь идет об общежитии Одесского национального университета имени Мечникова, которое находится на улице Довженко, 5 недалеко от моря.
Отдыхающим там предлагают снять комнату посуточно от 800 грн. Особенно популярен 1 этаж здания.
На видео студенты общежития №4 рассказывают, что их переселяют на время курортного сезона. Никого не волнует, что ремонт студенты делают за свой счет. А после отдыхающих остается еще тот бардак.
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К тому же пьяные туристы часто ведут себя не адекватно.
Также туристы в сети оставляют свои отзыве об отдыхе в общежитии.
"Удобства общие, также как умывальники и кухня. Летов в душе нет горячей воды. В общем, за такие деньги суперские условия", - пишут в сети.
Видео можно просмотреть
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