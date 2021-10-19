В Одеській області пропали хлопець з дівчинкою, вони вийшли з дому і досі про них немає ніяких звісток.
Правоохоронці оголосили в розшук неповнолітніх і закликали всіх небайдужих людей допомогти з їх пошуками, передає Politeka.net.
За інформацією прес-служби
Прикмети Золотарьова Артема: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся темне, очі карі.
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Прикмети Братька яни: зріст 150-155 см, середньої статури, волосся русяве, очі карі.
Всіх, хто знає що-небудь про можливе місцезнаходження дітей, просять повідомити за телефонами (048) 63-21-204, (048) 77-94-491, (048) 722-45-42 або спецлінії "102".
Раніше ми писали, в Одесі безслідно зникла туристка, яка приїхала з Чернігова.
Волонтери та поліція просять небайдужих людей допомогти з пошуками Гасленка Алли Вікторівни. Відомо, що жінка приїхала до Одеси 30 Вересня.
Вона заселилася в хостелі на вулиці Прохоровській 26. Вже через тиждень, 6 жовтня, Алла перестала виходити на зв'язок з родичами.
Нагадаємо, що юний Вася безслідно зник в Одесі, поліція кинулася на пошуки: що відомо про хлопчика
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