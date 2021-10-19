В Одеській області пропали хлопець з дівчинкою, вони вийшли з дому і досі про них немає ніяких звісток.

Правоохоронці оголосили в розшук неповнолітніх і закликали всіх небайдужих людей допомогти з їх пошуками, передає Politeka.net.

За інформацією прес-служби ГУНП, пропали жителі міста Ананьєва в Подільському районі. 17-річний Золотарьов Артем і 13-ти річна Братько Яну пішли в ніч на 19 жовтня з дому і до теперішнього часу їх місце знаходження невідоме.

Прикмети Золотарьова Артема: зріст 170-175 см, середньої статури, волосся темне, очі карі.

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Прикмети Братька яни: зріст 150-155 см, середньої статури, волосся русяве, очі карі.

Всіх, хто знає що-небудь про можливе місцезнаходження дітей, просять повідомити за телефонами (048) 63-21-204, (048) 77-94-491, (048) 722-45-42 або спецлінії "102".

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