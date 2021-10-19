В Одесской области пропали парень с девочкой, они вышли из дома и до сих пор о них нет никаких вестей.

Правоохранители объявили в розыск несовершеннолетних и призвали всех неравнодушных людей помочь с их поисками, передает Politeka.net.

По информации пресс-службы ГУНП , пропали жители города Ананьева в Подольском районе. 17-летний Золотарев Артем и 13-ти летняя Братько Яна ушли в ночь на 19 октября из дома и до настоящего времени их место нахождения неизвестно.

Приметы Золотарева Артема: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Приметы Братько Яны: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.

Всех, кто знает что-нибудь о возможном местонахождении детей, просят сообщить по по телефонам (048) 63-21-204, (048) 77-94-491, (048) 722-45-42 или спецлинии "102".

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Она заселилась в хостеле на улице Прохоровской 26. Уже через неделю, 6 октября, Алла престала выходить на связь с родственниками.

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