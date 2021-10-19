В Одесской области пропали парень с девочкой, они вышли из дома и до сих пор о них нет никаких вестей.
Правоохранители объявили в розыск несовершеннолетних и призвали всех неравнодушных людей помочь с их поисками, передает Politeka.net.
По информации пресс-службы
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Всех, кто знает что-нибудь о возможном местонахождении детей, просят сообщить по по телефонам (048) 63-21-204, (048) 77-94-491, (048) 722-45-42 или спецлинии "102".
Ранее мы писали, в Одессе бесследно пропала туристка, которая приехала из Чернигова.
Волонтеры и полиция просят неравнодушных людей помочь с поисками Гасленко Аллы Викторовны. Известно, что женщина приехала в Одессу 30 сентября.
Она заселилась в хостеле на улице Прохоровской 26. Уже через неделю, 6 октября, Алла престала выходить на связь с родственниками.
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