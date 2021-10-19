В Одесі вантажівка комунальників зарилася колесом в асфальт.
В Одесі на вулиці Краснова асфальт пішов під землю прямо на проїжджій частині. Там утворилася величезна діра, в яку провалилася вантажівка дорожньої служби «Міські дороги». Фото з місця НП показали в Telegram-канал "Курс Одеса", передає Politeka.net .
На знімку видно, що автомобіль буквально зарився в асфальт заднім колесом через це машину досить сильно накренило.
«На Краснова відкрився портал в підземний світ", - йдеться в підписі.
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Раніше ми писали, на перетині вулиці Буніна і Олександрівського проспекту колесо маршрутки пішло в яму, яку розмило після дощу.
Маршрутне таксі виїжджало з Олександрівського проспекту на Буніна. На повороті автобус колесом потрапив у провал в асфальтному покритті.
Буквально за годину до інциденту очевидці публікували фото небезпечного провалу, який утворився на пішохідному переході після дощу.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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