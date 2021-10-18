В Одесі безслідно зникла туристка, яка приїхала в наше місто з Чернігова.
Волонтери та поліція просять небайдужих людей допомогти з пошуками Гасленка Алли Вікторівни. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота "На виручку кращі люди Одеса", передає Politeka.net
Відомо, що жінка приїхала до Одеси 30 вересня.
Вона заселилася в хостелі на вулиці Прохоровській 26. Вже через тиждень, 6 жовтня, Алла перестала виходити на зв'язок з родичами.
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Волонтери повідомили прикмети зниклої: зріст 156-164 см, худорлявої статури, чорне волосся, стрижка каре, татуаж брів. На лівій нозі внизу тату із зображенням саламандри.
Імовірно, була одягнена в чорну куртку, джинси, чорні замшеві черевики.
«Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження зниклої, повідомте за телефонами: 0674827700 - керівник громадської організації Кращі люди Одеси, координатор пошуків Сергій або в поліцію – 102», - йдеться в повідомленні спільноти.
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