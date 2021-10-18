В одеському кафе юний відвідувач раптово втратив свідомість, коли сидів за столиком і помер.
Шокуюча подія трапилася ввечері в неділю, в кафе "Чердак", яке розташоване на проспекті Шевченка. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса як вона є", пише Politeka.net.
За словами очевидців, хлопець знаходиться в компанії друзів, нічого не їв і не пив. Перед тим, як знепритомніти, він якраз говорив по телефону
"Перед цим було тремтіння в кінцівках і рясне слиновиділення, поки бігали за адміністратором і намагалися викликати швидку, пульс перестав промацуватися на руках. Переклали його на підлогу і почали робити непрямий масаж серця, в" швидку" додзвонилися рази з четвертого, їхали близько 20 хвилин", - розповіли відвідувачі кафе.
Медична бригада проводила реанімаційні дії, проте вони не принесли жодних результатів.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Пугачова з Орбакайте відпалили на вечірці у Баскова, Галкін все зняв на камеру: «Алла не змінюється!»
Сумська з Борисюком покинули Україну, кадри з Борисполя: "Ви навіть не уявляєте..."
Еллерт і Мішина зробили для своїх фанатів сумне оголошення: "Ми вирішили..."
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Хлопчик помер, не приходячи до тями. Йому було всього 17 років.
За непідтвердженою інформацією, у загиблого хлопця були проблеми з тиском і щитовидною залозою.
У одеситів в голові не вкладається, як таке могло статися, вони висловлюють слова співчуття батькам хлопчика.
"Боже яке горе😭батькам сил перенести цей жах",
"Терпіння і сил батькам... Але таких новин стає якось все більше...дивно це все",
"Чому так з ним сталося?,- дивуються в мережі.
Нагадаємо, що дитина знепритомніла посеред вулиці в Одесі: мати повідомила, що було до цього
Як повідомляла Politeka, НП зі студентами в гуртожитку Одеси, з'їхалися швидкі: "знепритомніли"
Також Politeka писала, що в Одесі п'яна жінка розгулювала з немовлям по дорозі, фото: "перехожі не витримали і..."