Хлопчику було всього 17 років

В одеському кафе юний відвідувач раптово втратив свідомість, коли сидів за столиком і помер.

Шокуюча подія трапилася ввечері в неділю, в кафе "Чердак", яке розташоване на проспекті Шевченка. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса як вона є", пише Politeka.net.

За словами очевидців, хлопець знаходиться в компанії друзів, нічого не їв і не пив. Перед тим, як знепритомніти, він якраз говорив по телефону

"Перед цим було тремтіння в кінцівках і рясне слиновиділення, поки бігали за адміністратором і намагалися викликати швидку, пульс перестав промацуватися на руках. Переклали його на підлогу і почали робити непрямий масаж серця, в" швидку" додзвонилися рази з четвертого, їхали близько 20 хвилин", - розповіли відвідувачі кафе.

Медична бригада проводила реанімаційні дії, проте вони не принесли жодних результатів.

Хлопчик помер, не приходячи до тями. Йому було всього 17 років.

За непідтвердженою інформацією, у загиблого хлопця були проблеми з тиском і щитовидною залозою.

У одеситів в голові не вкладається, як таке могло статися, вони висловлюють слова співчуття батькам хлопчика.

"Боже яке горе😭батькам сил перенести цей жах",

"Терпіння і сил батькам... Але таких новин стає якось все більше...дивно це все",

"Чому так з ним сталося?,- дивуються в мережі.

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