В одесском кафе юный посетитель внезапно потерял сознание, когда сидел за столиком и умер.
Шокирующее происшествие случилось вечером в воскресенье, в кафе "Чердак", которое расположено на проспекте Шевченко. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса как она есть», пишет Politeka.net.
По словам очевидцев, парень находится в компании друзей, ничего не ел и не пил. Перед тем, как потерять сознание, он как раз говорил по телефону
"Перед этим была дрожь в конечностях и обильное слюноотделение, пока бегали за администратором и пытались вызвать скорую, пульс перестал прощупываться на руках. Переложили его на пол и начали делать непрямой массаж сердца, в "скорую" дозвонились раза с четвертого, ехали около 20 минут", - рассказали посетители кафе.
Медицинская бригада проводила реанимационные действия, однако они не принесли никаких результатов.
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Мальчик умер, не приходя в сознание. Ему было всего 17 лет.
По неподтвержденной информации, у погибшего парня были проблемы с давлением и щитовидной железой.
У одесситов в голове не укладывается, как такое могло случиться, они выражают слова соболезнования родителям мальчика.
"Боже какое горе😭родителям сил перенести этот ужас",
"Терпения и сил родителям... Но таких новостей становится как-то все больше...странно это все",
"Почему так с ним случилось?, - недоумевают в сети.
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