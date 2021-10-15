Поліція оголосила в розшук 12-річну дівчинку, яка за дивних обставин зникла в Одеській області.
Як передає Politeka.net, про зникнення неповнолітньої повідомили у прес-службі регіонального
Так, безвісти зниклою числиться малолітня мешканка Великодолинського Олена Дектерева. Дівчинці всього 12 років. Вона пішла з дому і з тих пір ніхто не знає, де вона.
Зникла Олена має зріст 165 см, темне волосся до плечей, карі очі, щільної статури.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Бабуся Дана Балана здивувала молодою зовнішністю не за віком, відео: "Молодець, просто красуня!"
Обірвалося життя прославленої співачки з України, яку називали еталоном: "Вона була божеством"
Ситуація з ковідом на межі, Україна рухається за "італійським" сценарієм: попередження МОЗ
Кошовий всерйоз задумався про відхід з "Квартал 95", вже знає куди: "Хочу зніматися в..."
Була одягнена в блакитну шкіряну куртку, чорні джинси, футболку і кросівки.
Поліцейські просять небайдужих людей, які що-небудь знають про місцезнаходження дитини, повідомляти за телефоном: (048) 779 49 38 або за спецлінією «102».
До цього в Одесі шукали 17-річну Мусієнко Лоліту. Дівчина вийшла з дому в четвер, 14 жовтня і з того часу про неї ніхто нічого не чув.
Прикмети: зріст 164 сантиметри, Худорлява статура, темне волосся.
Нагадаємо, що юний Вася безслідно зник в Одесі, поліція кинулася на пошуки: що відомо про хлопчика
Як повідомляла Politeka, одесити зустріли горе-матір у центрі міста :" не міркувала, що робить"
Також Politeka писала, що в Одесі п'яна жінка розгулювала з немовлям по дорозі, фото: "перехожі не витримали і..."