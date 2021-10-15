Поліція оголосила в розшук 12-річну дівчинку, яка за дивних обставин зникла в Одеській області.

Як передає Politeka.net, про зникнення неповнолітньої повідомили у прес-службі регіонального ГУНП, а також надали прикмети дівчинки.

Так, безвісти зниклою числиться малолітня мешканка Великодолинського Олена Дектерева. Дівчинці всього 12 років. Вона пішла з дому і з тих пір ніхто не знає, де вона.

Зникла Олена має зріст 165 см, темне волосся до плечей, карі очі, щільної статури.

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Була одягнена в блакитну шкіряну куртку, чорні джинси, футболку і кросівки.

Поліцейські просять небайдужих людей, які що-небудь знають про місцезнаходження дитини, повідомляти за телефоном: (048) 779 49 38 або за спецлінією «102».

До цього в Одесі шукали 17-річну Мусієнко Лоліту. Дівчина вийшла з дому в четвер, 14 жовтня і з того часу про неї ніхто нічого не чув.

Прикмети: зріст 164 сантиметри, Худорлява статура, темне волосся.

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