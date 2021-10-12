Пасажири рейсового автобуса вилетіли з вікна на дорогу після зіткнення з вантажівкою
Про нові подробиці смертельної аварії на трасі Одеса-Київ розповіли в сюжеті
Увечері 9 жовтня на 455 кілометрі дороги неподалік від села Холодна балка 45-річний водій вантажівки MAN, що їхав у бік столиці, врізався в рейсовий автобус.
Маршрутка зупинилася на трасі, щоб підібрати пасажирів, але не встигла. Удар був такої сили, що бус вилетів на узбіччя і перекинувся на бік. Пасажири з салону вилетіли з вікна прямо на дорогу.
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В аварії дев'ять постраждалих, серед яких і підліток. На жаль, не обійшлося без жертв.
Загинули дві людини, чоловік і жінка, які в момент удару сідали в маршрутку.
35-річна загибла жінка була багатодітною матір'ю. Після смерті чоловіка жінка сама виховувала п'ятьох дітей. Вони тепер осиротіли.
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