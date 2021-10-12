Тепер вони осиротіли

Пасажири рейсового автобуса вилетіли з вікна на дорогу після зіткнення з вантажівкою

Про нові подробиці смертельної аварії на трасі Одеса-Київ розповіли в сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Увечері 9 жовтня на 455 кілометрі дороги неподалік від села Холодна балка 45-річний водій вантажівки MAN, що їхав у бік столиці, врізався в рейсовий автобус.

Маршрутка зупинилася на трасі, щоб підібрати пасажирів, але не встигла. Удар був такої сили, що бус вилетів на узбіччя і перекинувся на бік. Пасажири з салону вилетіли з вікна прямо на дорогу.

В аварії дев'ять постраждалих, серед яких і підліток. На жаль, не обійшлося без жертв.

Загинули дві людини, чоловік і жінка, які в момент удару сідали в маршрутку.

35-річна загибла жінка була багатодітною матір'ю. Після смерті чоловіка жінка сама виховувала п'ятьох дітей. Вони тепер осиротіли.

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