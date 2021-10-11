Один загиблий і один потерпілий

В Одеській області сталася аварія за участю трьох автомобілів, без жертв не обійшлося.

Трагічна ДТП сталася в понеділок, 11 жовтня, в місті Білгород-Дністровському, пише Politeka.net.

Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, близько 11 години дня на вулиці Кишинівській 64-річний водій Mercedes не впорався з керуванням свого легковика, в результаті чого машина врізалася в припаркований на узбіччі мікроавтобус, який, у свою чергу, відкинуло на вантажівку, що стояла поруч. Від удару водій Mercedes загинув, а 28-річного водія мікроавтобуса відвезли по швидкій до лікарні.

За попередньою інформацією, у нього травма коліна.

На кадрах видно, що в іномарки і мікроавтобуса після ДТП зім'яло капоти.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

До цього ми повідомляли, водій вантажівки зіткнувся з маршруткою, яка зробила зупинку.

В результаті аварії постраждали дев'ять пасажирів автобуса, серед яких двоє неповнолітніх. Всі вони жителі Холодної Балки. У постраждалих черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи. На жаль, не обійшлося без жертв – 40-річний чоловік і 35-річна жінка загинули.

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