В результаті зіткнення фури і пасажирського автобуса, на жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих.

Летальна аварія трапилася на трасі Київ-Одеса, пише Politeka.net

За данними облуправління Нацполіції, водій вантажівки, який є жителем області, зіткнувся з маршруткою, коли її 43-річний водій з Нерубайської сільської громади зробив зупинку. Втім, де саме зупинився автобус: на узбіччі або прямо на дорозі, поліцейські встановлять в ході слідства, адже свідчення чоловіків різняться.

Водіїв перевірили на вміст алкоголю в крові. Як виявилося, обидва були абсолютно тверезими.

В результаті аварії постраждали дев'ять пасажирів автобуса, серед яких двоє неповнолітніх. Всі вони жителі Холодної Балки. У постраждалих черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи. На жаль, не обійшлося без жертв – 40-річний чоловік і 35-річна жінка загинули.

У поліції за фактом ДТП вже завели кримінальну справу за порушення правил ПДР.

Слідство триває.

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