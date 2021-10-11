В результаті зіткнення фури і пасажирського автобуса, на жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих.
Летальна аварія трапилася на трасі Київ-Одеса, пише Politeka.net
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В результаті аварії постраждали дев'ять пасажирів автобуса, серед яких двоє неповнолітніх. Всі вони жителі Холодної Балки. У постраждалих черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи. На жаль, не обійшлося без жертв – 40-річний чоловік і 35-річна жінка загинули.
У поліції за фактом ДТП вже завели кримінальну справу за порушення правил ПДР.
Слідство триває.
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