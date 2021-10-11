В результате столкновения фуры и пассажирского автобуса, к сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

Летальная авария случилась на трассе Киев-Одесса, пишет Politeka.net

По данным облуправления Нацполиции, водитель грузовика, который является жителем области, столкнулся с маршруткой, когда ее 43-летний водитель с Нерубайской сельской общины сделал остановку. Впрочем, где именно остановился автобус: на обочине или прямо на дороге, полицейские установят в ходе следствия, ведь показания мужчин разнятся.

Водителей проверили на содержание алкоголя в крови. Как оказалось, оба были абсолютно трезвыми.

В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса, среди которых двое несовершеннолетних. Все они жители Холодной Балки. У пострадавших черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. К сожалению, не обошлось без жертв – 40-летний мужчина и 35-летняя женщина погибли.

В полиции по факту ДТП уже завели уголовное дело за нарушение правил ПДД повлекших смерть.

Следствие продолжается.

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