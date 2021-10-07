В Одесі на селищі Котовського зграя бездомних собак напала і покусала 8-річного хлопчика.
Це сталося у дворі багатоповерхового будинку за адресою Семена Палія, 22-а. про це
За словами мами, на крики збіглися сусіди і охоронець, які допомогли хлопчикові відбитися, після чого вони відвезли сина в лікарню.
У медзакладі дитині ввели вакцину від правця.
Жінка розповіла, що біля їхнього будинку живе близько двадцяти тварин, через які місцеві жителі бояться відпускати дітей гуляти.
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На записі з камер спостереження видно, що дитина сама підійшла до однієї з собак і присіла, можливо, щоб погладити.
Однак через кілька секунд підбіг інший пес, а за ним ще інші собаки, які оточили хлопчика і напали.
Мати постраждалого та інші місцеві вже зверталися до місцевої влади, щоб вони вирішили проблему. Однак там поки на скарги не реагують.
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