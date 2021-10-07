В Одессе на поселке Котовского стая бездомных собак напала и покусала 8-летнего мальчика.

Это произошло во дворе многоэтажного дома по адресу Семена Палия, 22-А. Об этом сообщает телегра-канал «Одесса Сейчас», передает Politeka.net. (чтобы просмотеть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам мамы, на крики сбежались соседи и охранник, которые помогли мальчику отбиться, после чего они отвезли сына в больницу.

В медучреждении ребенку ввели вакцину от столбняка.

Женщина рассказала, что возле их дома живет около двадцати животных, из-за которых местные жители боятся отпускать детей гулять.

На записи с камер наблюдения видно, что ребенок сам подошел к одной из собак и присел, возможно, чтобы погладить.

Однако через несколько секунд подбежал другой пес, а за ним еще другие собаки, которые окружили мальчика и напали.

Мать пострадавшего и другие местные уже обращались к местным властям, чтобы они решили проблему. Однако там пока на жалобы не реагируют.

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