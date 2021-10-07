В Одессе на поселке Котовского стая бездомных собак напала и покусала 8-летнего мальчика.
Это произошло во дворе многоэтажного дома по адресу Семена Палия, 22-А. Об этом
По словам мамы, на крики сбежались соседи и охранник, которые помогли мальчику отбиться, после чего они отвезли сына в больницу.
В медучреждении ребенку ввели вакцину от столбняка.
Женщина рассказала, что возле их дома живет около двадцати животных, из-за которых местные жители боятся отпускать детей гулять.
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На записи с камер наблюдения видно, что ребенок сам подошел к одной из собак и присел, возможно, чтобы погладить.
Однако через несколько секунд подбежал другой пес, а за ним еще другие собаки, которые окружили мальчика и напали.
Мать пострадавшего и другие местные уже обращались к местным властям, чтобы они решили проблему. Однако там пока на жалобы не реагируют.
Напомним, что за издевательства над животными будут карать до 8 лет тюрьмы: что теперь запрещено
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