Одеситів попередили про великі штрафи за спалювання листя і сухої трави, названі суми.

З приходом осінньої пори у багатьох людей з'являється необхідність згрібати листя, які опали з дерев і кущів, і не замислюючись про шкоду навколишнього середовища, просто їх спалювати.

Однак робити це незаконно. Для тих, хто все-таки вирішив спалювати листя у Верховній Раді підготували серію великих штрафів.

Нардепи сподіваються, що якщо порушники нарвуться на великий штраф, то потім задумаються про наслідки своїх дій.

Наприклад, звичайному українцю доведеться заплатити від 3060 до 6 120 тисяч гривень штрафу, якщо він надумає спалити траву. При цьому чиновникам і державним службовцям сума штрафів набагато більше. Вона становить від 15 300 до 21 420 тисяч гривень.

Штраф за знищення або пошкодження лісу в результаті необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, становить:

- для звичайних українців: від 270 до 900 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (4590 - 15300 грн.);

- для посадових осіб: від 630 до 1800 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (10710 - 30600 грн.).

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