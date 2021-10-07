Одесситов предупредили о больших штрафах за сжигание листьев и сухой травы, названы суммы.
С приходом осенней поры у многих людей появляется необходимость сгребать листья, которые опали с деревьев и кустов, и не задумываясь о вреде окружающей среды, попросту их сжигать.
Однако делать это незаконно. Для тех, кто всё-таки решил сжигать листья в Верховной Раде подготовили серию больших штрафов.
Нардепы понадеялись, что если нарушители нарвутся на крупный штраф, то потом задумаются о последствиях своих действий.
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Например, обычному украинцу доведется заплатить от 3060 до 6 120 тысяч гривен штрафа, если он надумает сжечь траву. При этом чиновникам и государственным служащим сумма штрафов намного больше. Она составляет от 15 300 до 21 420 тысяч гривен.
Штраф за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, что привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, составляет:
- для обычных украинцев: от 270 до 900 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (4590 - 15300 грн.);
- для должностных лиц: от 630 до 1800 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (10710 - 30600 грн.).
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