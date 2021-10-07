В Одеській області зафіксували антирекорд по смертності від COVID-19.
Коронавірусна хвороба продовжує свою навалу на регіон. Якщо ще пару останніх тижнів Одещина могла відносно "похвалитися" статистикою нижче, то станом на ранок четверга, 7 жовтня число заражених перевалило за тисячу, а кількість летальних випадків просто величезна, пише Politeka.net.
Як повідомили в прес-центрі МОЗ України, за минулу добу в області було зафіксовано 1059 нових випадки ковіда. На жаль, життя 43 людей забрав коронавірус. Ще 42 пацієнти змогли впоратися з хворобою і одужати.
Всього з початку досліджень в Одеській області від ускладнень ковід померли 3389 осіб, вилікувалися – 142443 пацієнтів.
Тим часом, Кабінет Міністрів виділив 25 мільйонів гривень на пропаганду вакцинації від COVID-19.
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Рішення уряду пов'язане з недостатніми темпами вакцинації: в Україні проти коронавірусу прищепили всього 7,3 млн осіб. Повністю імунізовані-5,9 млн осіб.
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