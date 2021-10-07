В Одесской области зафиксировали антирекорд по смертности от COVID-19.

Коронавирусная болезнь продолжает свое нашествие на регион. Если еще пару последних недель Одесччина могла относительно "похвастаться" статистикой пониже, то по состоянию на утро четверга, 7 октября число зараженных перевалило за тысячу, а количество летальных случаев просто огромное, пишет Politeka.net.

Как сообщили в пресс-центре МОЗ Украины, за прошлые сутки в области было зафиксировано 1059 новых случая ковида. К сожалению, жизни 43 человек унес коронавирус. Еще 42 пациента смогли справиться с болезнью и выздороветь.



Всего с начала исследований в Одесской области от осложнений ковид умерли 3389 человек, излечились – 142443 пациентов.

Тем временем, Кабинет министров выделил 25 миллионов гривен на пропаганду вакцинации от COVID-19.

Решение правительства связано с недостаточными темпами вакцинации: в Украине против коронавируса привили всего 7,3 млн человек. Полностью иммунизированы – 5,9 млн человек.

Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой по Одесчине, кадры

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