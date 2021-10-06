Одеситів готують до переходу в» червону зону " карантину, повідомивши про нові правила
Про них розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, перехід в" червону зону " означатиме те, що кінотеатри, кафе, ресторани, Спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів будуть повністю щеплені від ковіда.
Глава Уряду зазначив, що власники бізнесу повинні будуть самі перевіряти наявність відповідних сертифікатів, і зажадав поставитися до правил з усією серйозністю.
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Поки в червону зону карантину мають всі шанси потрапити Харківська, Запорізька, Херсонська області.
У зоні ризику знаходиться Житомирська, Сумська, Хмельницька, та Чернівецька області.
В Одеській області за останніми даними виявлено 1076 нових випадки зараження коронавірусом, при цьому 38 осіб померли від наслідків хвороби.
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